Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поговорил с главой промоушна Дэйной Уайтом о планах организации.

Уайт рассказал Биспингу, что чемпион легковесного дивизиона Хабиб Нурмагомедов не откажется от реванша с Конором Макгрегором, несмотря на неоднократные заявления об обратном. «Дэйна сказал, что если Конор победит, то на 100 процентов следующим его соперником будет Хабиб.

Я спросил: «Хабиб сделает, что ему скажут?» И он ответил: «Слушай, Хабиб примет бой. Это уже рекордный pay-per-view в истории UFC. Реванш принесет еще больше. Там будет замешано много денег». Но Хабиб дерется с Тони в апреле. После этого будет Рамадан. Так что Хабиб в любом случае возьмет паузу», – заявил Биспинг в собственном подкасте.

Поединок Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

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