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Конор прогулялся по Диснейленду в кепке с Дональдом Даком

Конор прогулялся по Диснейленду в кепке с Дональдом Даком
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Ирландец крошит не всех Дональдов.

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Диснейленд.

Как сообщает The Sun, помимо гражданской жены Конора Ди Девлин и их общих детей компанию бойцу составили два телохранителя. 31-летний Макгрегор расхаживал в забавнейшей кепке с Дональдом Даком.

  • В последнем поединке Конор дрался с Дональдом Серроне, для Макгрегора это был первый выход в октагон за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
  • Конор победил за 40 секунд.

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