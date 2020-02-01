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Конор прогулялся по Диснейленду в кепке с Дональдом Даком
Ирландец крошит не всех Дональдов.
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Диснейленд.
Как сообщает The Sun, помимо гражданской жены Конора Ди Девлин и их общих детей компанию бойцу составили два телохранителя. 31-летний Макгрегор расхаживал в забавнейшей кепке с Дональдом Даком.
- В последнем поединке Конор дрался с Дональдом Серроне, для Макгрегора это был первый выход в октагон за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
- Конор победил за 40 секунд.
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