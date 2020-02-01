Российский боец UFC Петр Ян ответил на вызов Алджамэйна Стерлинга.

«Дорогой Петр. Как дела, брат? Давно не виделись, ты занят в конце апреля/мае? Потому что я собираюсь надрать твою задницу! В отличие от некоторых, меня ты не пугаешь. Каждый истекает кровью», – обратился Стерлинг к россиянину.

«Дорогой Алджо, мы оба знаем, что именно твоя кровь прольется, если мы устроим бой. Ты никому не сделаешь больно своей манерой, нацеленной на набор очков. И да, я свободен в апреле – мае, и я никогда не отказывался от разборки. С уважением, Сибирский гангстер», – ответил Ян.

В последнем поединке Петр Ян хай-киком нокаутировал Файбера на UFC 245.

Бойцы выступают в легчайшем дивизионе.

Статистика Яна – 16-1. В активе Стерлинга 18 побед и 3 поражения.

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