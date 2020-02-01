Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову предложили почти 180 миллионов евро за два боя против Конора Макгрегора и легендарного боксера Флойда Мэйуэзера.

Информация появилась в распоряжении The Sun, источник ссылается на менеджера Хабиба Али Абдель-Азиза. Предложение 31-летнему Нурмагомедову сделали саудовские миллиардеры. Они хотят, чтобы бои состоялись в Эр-Рияде, за каждый Хабиб получил бы по 90 миллионов.

Следующий бой Нурмагомедова запланирован на 18 апреля – он подерется с Тони Фергюсном.

Поединок Хабиба с Конором Макгрегором в октябре 2018 года завершился победой российского бойца в четвертом раунде.

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