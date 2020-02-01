Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предложил провести бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-обладателем титула Конором Макгрегором по правилам бокса.

«Интересно было бы организовать бой не Хабиб против Флойда, а Хабиб против Конора, но по правилам бокса. Это будут равные права, я хотел бы сделать такой поединок. Предложил бы Нурмагомедову и Макгрегору такой вариант. Все-таки бокс – это культура спорта, это выше, чем MMA. Бокс – король единоборств», – цитирует Кремлева Sports.ru.

Бой Хабиба и Конора по правилам MMA состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил в четвертом раунде удушающим приемом. Глава UFC Дэйна Уайт хочет организовать бой-реванш.

Следующий поединок российский боец проведет 18 апреля против Тони Фергюсона.

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