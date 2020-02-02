Написать спортивный бестселлер из тюрьмы и стать героем Тома Харди. Самый опасный заключенный Англии

Несмотря на раннее утро и безоблачную погоду, в маленькую и жуткую камеру тюрьмы Белмарша едва пробивался свет. По периметру весело присвистывая передвигался большой лысый мужчина. Хозяин камеры был в прекрасном расположении души, распевал песни и кричал: «Называйте меня своим генералом». Перед ним испуганно сидели два иракских мужчины. Амбал сел на койку, задрал ноги и приказал заложникам щекотать ему пятки. Не сдерживая смех, он кричал: «Я ваш генерал!»

По ту сторону камеры с утра шумела толпа: охранники и начальник тюрьмы не договорились с преступником и ждали переговорщика. Как только специалист прибежал к камере, дело сдвинулись: «Чарльз, какие ваши требования?»

Этот вопрос застал уголовника врасплох – он лишил иракцев свободы из-за мести, а не ради выкупа. Двумя неделями ранее их задержали после угона самолета: террористы во время полета из Судана в Иорданию захватили контроль над самолетом, но были арестованы после приземления. Чарльз, возможно, об этом даже не знал – он схватил мужчин из-за того, что один из них пихнул его плечом в столовой и не извинился.

После вопроса о требованиях похититель задумался, погладил закрученные усы и крикнул: «Вертолет». Потом выждал небольшую паузу и добавил: «И бутерброд с сыром. Положите еще соленых огурчиков». Еще через пару секунд переговорщик услышал через клетку: «И мороженого хочу».

Охранники не пошли на его условия. Чарльз не настаивал: он отпустил заложников и для театральности несколько раз ударил себя бритвой. Это был один из немногих случаев, когда проблемный заключенный сдался без боя. Уже тогда, в 1996-м, он прославился на всю Англию и поверг в ужас тюремных охранников страны. Чарльза Бронсона до сих пор называют самым опасным зэком Великобритании.

Майкл ПитерсонEurosport

Майкл Гордон Питерсон родился в Лутоне в благополучной семье, а его дядя работал мэром города. Малыш хорошо учился, помогал слабым и был приятным парнем. Никто так и не понял, почему все изменилось: подростком он связался с сомнительными ребятами, вступил в банду и познал вкус к насилию. После первой драки Майки почувствовал дикий адреналин и безумный кайф – после этого он дрался постоянно и задирался на старшаков и учителей. Бунтарский характер вырвался наружу, и Питерсон не собирался его усмирять. Первый серьезный выговор и штраф он получил, когда разбил несколько машин на стоянке после ссоры с отцом своей девушки.

Майкл Питерсон (Чарльз Бронсон)Eurosport

За решетку Майкл угодил, конечно, по глупости – задира промышлял мелким разбоем и напал на почтовое отделение. Он унес в кармане всего 26 фунтов и получил за это семь лет тюрьмы. Судьи знали о вспыльчивости 22-летнего парня и проучили серьезным сроком. Тогда они еще не представляли, что к 67 годам Питерсон проведет на свободе лишь несколько лет.

Первый срок Майкла растянулся с семи до 13 лет – психованный заключенный регулярно дрался с сокамерниками и устраивал массовые побоища с охранниками. Тюрьма не образумила Питерсона, и после выхода он продолжил крушить лица: зэк нашел себе промоутера, отточил боксерскую технику и выбрал псевдоним. Новым альтер эго стал актер Чарльз Бронсон, который владел боевыми искусствами и играл в фильмах с гангстерами. Подпольные бои стали отдушиной нового Бронсона: он зарабатывал деньги и выплескивал всю ярость на соперников. Однажды безумец за тысячу фунтов сразился с бойцовской собакой и не оставил опасному животному ни шанса. «Я не горжусь тем, что убил эту собаку. Я люблю животных», – признался позже боец.

Чарльз БронсонEurosport

Денег все равно не хватало, и Бронсон вернулся к грабежам, за что моментально отправился в тюрьму – теперь надолго. Иногда между сроками проходило чуть больше месяца. Бунтарь постоянно нарывался на охранников: иногда просто так, иногда кто-то на него неправильно посмотрел. Одной из любимых фишек Чарльза стала драка в масле. Он раздевался до гола, обмазывался скользкой жижей и провоцировал офицеров – захваты не помогали из-за обмасленной кожи, кулаки тоже скользили. Для усмирения Бронсона требовалось больше десяти вооруженных охранников.

Такой заключенный – дикая проблема. Отморозок калечил офицеров, принуждал руководство к серьезным тратам и подрывал авторитет властей. Из-за стычек Чарльз регулярно менял места заключения и посетил более 120 тюрем Англии: некоторые отказывались его принять, некоторые встречали конвоем, как в фильме «Молчание ягнят». Его считали сумасшедшим и несколько раз отправляли в психиатрические больницы.

«Там я видел, как люди с разбега врезались лбами в стену, будто бараны. И падали от удара в обморок. Один исколол себя ножницами, другой – выколол глаз, третий – вырвал себе яйцо. Однажды какой-то чудак пытался съесть себя и грыз руку», – вспоминает Бронсон.

Чарльза пичкали лекарствами, транквилизаторами, жестоко избивали, но не сломали. Он не признавал безумие и пытался выбраться хотя бы в тюрьму. В одной из психушек он устроил масштабную акцию – захватил крышу, отрывал черепицу и бросал ее в охранников и других больных. Суммарно на устранение беспорядков, причиненных Бронсоном, государство потратило более двух миллионов фунтов.

Чарльз БронсонEurosport

Из 46 лет в тюрьме Чарльз около 40 провел в одиночной камере или изоляторе. Но он не потратил ни дня на нытье или переживания. Лысый громила составил программу тренировок и добился невероятных показателей:

развил нереальную силу удара и, с его слов, мог вырубить корову;

сокамерники отмечали, что он может руками разогнуть тюремную решетку;

Бронсон уверял, что однажды разбил кулаком бронированное стекло и выбил стальную дверь;

один ударом ломал ребра охранников через амуницию.

Чарльз работал только со своим весом и только в камере. Он оказался настолько опасен для окружающих, что редкие прогулки и занятия на улице становились для него праздником. При тренировках вне камеры он бегает по периметру с двумя заключенными на плечах, а еще отжимается с тремя мужчинами на спине. Некоторые из спортивных достижений он описал в книге «Фитнес в одиночной камере»:

при росте 180 см он набрал 100 кг, большую часть массы составляли мышцы;

мог поднять над головой взрослого человека и отбросить его на девять метров;

отжимался 172 раза в минуту и 1727 раз в час. В день он выполняет от 2000 до 3000 отжиманий;

жмет от груди более 226 кг.

«Фитнес в одиночной камере» – маленькая и дешевая книга, которая взорвала Британию и стала одним из самых популярных спортивных бестселлеров на Острове. Бронсон описывает элементарные упражнения простейшим языком, но за несколько страниц он мотивирует работать над собой круче, чем Тони Робинс. Человек, у которого нет абсолютно ничего, доказывает, что для самосовершенствования ему необходимо только желание.

«Самсон не жрал стероиды, а Геракл не нуждался в дорогих беговых кроссовках. Ведь у них были мозги! Тебе не нужен крутой спортзал или дорогие спортивные снаряды, чтобы стать сильным. Они тебе не помогут», – утверждает Чарльз.

И нет ни одной причины ему не верить: он действительно лишен спортзала, гантелей и снарядов, кроссовок и даже пространства. На ничтожном куске земли он выполнял упражнения с собственным весом и не искал отговорок – это еще одно простое правило.

«Делай это упражнение правильно и не обманывай меня. А если обманешь, помни – мне пофиг, потому что обманываешь ты только себя. Приседайте, когда вам скучно. Вы мне скажете: «Я смотрю телевизор», – а я вам отвечу: «Приседайте, когда смотрите телевизор». На любую отговорку я найду ответ. В конце концов, ваше тело – это ваша жизнь, и, если вы не хотите его улучшить, не тратьте время», – мотивировал Чарльз.

Еще уголовник дал советы по правильному питанию, режиму, экстремальной очистке организма и испражнению по расписанию: «Я всегда работаю лучше, когда погажу. Глупо тренироваться, если ты переполнен едой. Ты должен быть легким».

Бронсон выглядит внушительно и сурово, а бывшие сокамерники и охранники подтвердили его нечеловеческую силу. Именно ее, а не красивые мускулы и накаченное тело, пропагандирует Чарльз.

«Всякие там Шварценеггеры – лишь накаченные чудики! Извини, Арнольд, но это правда все, что можно о тебе сказать. Это неестественно и чертовски смешно. Такие парни никогда не будут довольны собой: у них бицепсы по 52 см, а они хотят 53 см. Какая глупость».

В один из редких дней на свободе Бронсон пошел в спортзал друга и устроил там драку. Несколько модно одетых мужчин рассматривали Чарльза и его упражнения, а потом спросили про размер бицепса. «Вы что, педики? Почему вас такое интересует?» – угрожал Бронсон.

Его случай уникален – он прославился на весь мир еще при жизни и не выходя из тюрьмы. О его силе и безбашенности слагали столько мифов, что в 2009 году о легендарном заключенном вышел фильм с Томом Харди в главной роли. Актер несколько раз навещал героя в тюрьме, чтобы перенять его юмор, мимику, манеру речи, поведение и хотя бы капельку безумности. Для полного сходства Харди набрал 20 кг чистой мышечной массы, а Бронсон сбрил легендарные усы и отправил их актеру по почте в надежде, что из его волос сделают реквизит.

По мнению кинокритиков, роль Бронсона стала одной из лучших в карьере Тома. Чарльз согласился: «Он прекрасен. Харди был похож на меня больше, чем я сам». Заключенный проникся игрой актера и захотел, чтобы тот стал отцом его ребенка. Журналисты раздобыли письмо Бронсона другу, в котором заключенный написал о неудачных попытках зачать с невестой Паулой Уильямсон: «Интересно, как Том отнесется к такому предложению. Думаю, Паула не будет против. Я обсужу с ней».

Случай с иракскими похитителями – не единственный, когда безумный британец брал заложников (всего их было 11). В его камере страдали заместитель начальника тюрьмы, офицеры, адвокат и врач. На одном из уроков рисования учитель раскритиковал работу Бронсона. Критика едва не стоила ему жизни – рассерженный Чарльз вырвал из стены стиральную машину и удерживал учителя в плену 44 часа. Позже зэк признался, что не думал даже об избиении преподавателя, но терпение суда лопнуло – мужчина получил пожизненный срок, несмотря на то, что за всю жизнь ни разу не убил.

Буйный нрав Бронсона не остывает даже с возрастом. В 2014-м 61-летний дед смотрел финал Кубка Англии и рассвирепел, когда «Арсенал» в экстра-таймах вырвал титул у «Халла». Чарльз, фанатеющий по «Тоттенхэму», провернул любимый трюк с маслом и подрался с 16 охранниками. После этого случая всю жизнь настроенный на борьбу Бронсон вдруг смирился: он вновь сменил имя (на Чарльз Сальвадор – в честь Дали) и отказался от насилия. Все ради помилования – Бронсон верит в освобождение: «Я выбрал путь злодея. Я не горжусь этим, но и не стыжусь. Я заплатил долг обществу, и теперь настало время возвращаться домой». И к этому есть предпосылки: теперь при передвижении за ним присматривают не семь, а два охранника.

Чарльз БронсонEurosport

Майкл Гордон Питерсон – противоречивая личность. Он избивал людей, но получил пожизненный срок без убийств. Он грабил почтовое отделение, но жертвует на рождественские обеды пенсионерам и врачебные эксперименты. Он ненавидит тюрьмы, но дерется, чтобы снова попасть в одиночку. Его история учит упорству и работе над собой – только человек с бетонным характером способен на спортивные подвиги, имея под рукой парочку книг и кровать. Питерсона можно ненавидеть или восхищаться им, но его характер действительно мотивирует.

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