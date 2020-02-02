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Отец Хабиба: «Реванш с Конором имеет смысл для заработка денег. Спортивной составляющей тут нет»

Отец Хабиба: «Реванш с Конором имеет смысл для заработка денег. Спортивной составляющей тут нет»
Eurosport

1 час назад

Второй бой с ирландцем – очень прибыльная затея, но в спортивном плане Конор его не заслужил из-за сдачи, считает Нурмагомедов-старший.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, в каком случае реванш с Конором Макгрегором будет иметь для его сына смысл.

«Макгрегор тогда сдался. А что означает реванш? Это когда чемпион проигрывает случайно или раздельным решением. Но еще один поединок между ними имеет смысл для Дэйны Уайта, для заработка денег. Но никакой спортивной составляющей в таком бое не будет», – заявил Нурмагомедов-старший.

  • Хабиб победил Макгрегора в октябре 2018 года. В сентябре 2019-го Нурмагомедов защитил титул в поединке против Дастина Порье.
  • Сам Конор вернулся в октагон 18 января 2020 года и за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне.

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