Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, в каком случае реванш с Конором Макгрегором будет иметь для его сына смысл.

«Макгрегор тогда сдался. А что означает реванш? Это когда чемпион проигрывает случайно или раздельным решением. Но еще один поединок между ними имеет смысл для Дэйны Уайта, для заработка денег. Но никакой спортивной составляющей в таком бое не будет», – заявил Нурмагомедов-старший.

Хабиб победил Макгрегора в октябре 2018 года. В сентябре 2019-го Нурмагомедов защитил титул в поединке против Дастина Порье.

Сам Конор вернулся в октагон 18 января 2020 года и за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне.

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