«Эй, жирдяй, что расселся?!» – одноклассники задирали Джастина на переменах, пинали его рюкзак и забрасывали обертками от шоколадных батончиков в школьной столовой. Буллинг был настолько беспощадным, что в 13 лет застенчивый и нерешительный Рен впервые задумался о самоубийстве. Психолог диагностировал у парня глубокую депрессию на фоне дефицита внимания и посоветовал родителям отдать подростка в секцию единоборств.

Рен занялся вольной борьбой и перенес накопившуюся злость на настил – парень всего за два года прошел путь до чемпиона Далласа. В школе больше никто не смел даже пикнуть в сторону окрепшего физически и морально спортсмена. В 15 лет Рен запер кабинет с одноклассниками изнутри, те до смерти перепугались от перспективы отхватить по лицу, но парень не собирался никого бить. «Ребята, я уезжаю в Олимпийский тренировочный центр в Колорадо-Спрингс и благодарю за то, что вы сделали меня сильным», – проявил снисходительность Джастин.

Джастин РенGetty Images

Борец избавился от комплексов, завел новых друзей и нашел силы простить не уделявших ему должного внимания родителей. Во время тренировок и схваток Рен превращался в беспощадного дикаря, но за пределами помоста оставался тихим, скромным и отзывчивым юношей. Спортсмен мечтал об Олимпиаде, проводил интенсивные тренировки и перестарался – во время одного из захватов Джастин получил двойной перелом руки.

Травма вызвала рецидив и вогнала в еще более глубокую депрессию, а спасением от сильной боли стало сильное болеутоляющее оксикодон. Доктор предупредил, что опиоидный препарат вызывает привыкание, но хандра так испепеляла Рена, что он выхлестал месячную норму оксикодона за неделю.

Джастин бешено пахал на тренировках, но так и не вернулся на прежний уровень – рука ныла от боли и не слушалась. Осознание ускользающей мечты подружило спортсмена с другими наркотиками – он бодрился кокаином и перед каждой тренировкой выкуривал косяк. «Я скрывал зависимость от тренеров и друзей, внешне не было никаких проявлений, но внутри бушевала буря», – признался Рен. Парню повезло, что в тот момент ему поступило приглашение присоединиться к актерскому составу реалити-шоу Ultimate Fighter.

Хорошие гонорары лишь разожгли депрессию спортсмена. Все заработанные деньги Джастин тратил на мет, кокаин и другие тяжелые наркотики, подсел на экстази и галлюциногенные грибы. Он перестал тренироваться, все чаще проигрывал и однажды совсем пропал. «Примерно 2,5 месяца я колесил автостопом по Колорадо. Почти ничего не помню из этого периода, потому что каждый день ширялся и просыпался в луже собственной блевотины», – боец катился в пропасть.

В кромешном безумии и неспособности побороть зависимость Джастин видел только один выход – смерть. Наркоману было 26 лет, когда он вышел на оживленную автостраду, но машины его объезжали. Рена доставили в полицейский участок, и он позвонил одному из немногих школьных друзей Дункану, который стал священником. «Я пришел на первую проповедь с упаковкой таблеток, чтобы закинуться сразу после того, как все закончится. Через час я стал другим человеком и выкинул наркотики в урну», – боец не верил в прозрение.

Дункан донес до друга, что его спасение заключается в помощи другим людям. Рен год работал в хосписе, драил туалеты, подметал улицы и в мае 2011-го присоединился к гуманитарной миссии в Гаити. Американец боролся с последствиями землетрясения, которое привело к экологической катастрофе, голоду и болезням.

В следующем году Рен посетил Руанду, Уганду, Танзанию, Кению и Демократическую Республику Конго. Повсюду Джастин видел то, чего еще он еще недавно так жадно желал – смерть. От страшных мук местных жителей сжималось сердце, но больше всего спортсмен проникся ужасными условиями жизни пигмеев Мбуту – они называют себя забытым народом. Низкорослые жители африканских лесов страдают от недостатка чистой питьевой воды и, по сути, являются крепостными народа Банту, которые относятся к ним, как к животным.

В собственной стране пигмеям отказывают в медицинской помощи, образовании и гражданстве. Племена с трудом выживают в джунглях и из-за постоянной вырубки лесов попадают в рабство к землевладельцам. Еще одна ужасная особенность местной жизни – охота других племен на пигмеев. «Я был в полном шоке, когда узнал, что существует поверье: если съесть пигмея, то тебя ждет удача в бою. Их осталось всего 300 тысяч, и этот народ близок к вымиранию», – боец расплакался словно в детстве. Эти несчастные и забитые люди напомнили ему себя в начальных классах школы.

Спортсмен вернулся в Штаты, вкалывал в спортзале и подписал контракт с промоушном Bellator. Восемь лет Рен тратил гонорары на покупку земли для пигмеев, чтобы выкопать на ней колодцы и спасти Мбуту от болезней, передающихся через воду в открытых источниках. Боец основал благотворительный фонд «Битва за Забытых», к которому присоединились экс-чемпионка UFC в полулегком весе Крис Сайборг и недавний соперник Хабиба Дастин Порье.

«Для свободы пигмеям нужны земля, доступ к чистой воде и возможность вести сельское хозяйство. Мы предоставили им более 3000 акров пригодных для жизни угодий и десятки колодцев с питьевой водой, источники которой они находили под землей с помощью метода вертикального электрического зондирования», – объяснил Рен. Бывший наркоман прожил с пигмеями полтора года и несколько раз был близок к смерти. В 2013-м он попал в плен к повстанцам Конго, пережил тяжелую форму малярии и укус габонской гадюки.

Сегодня основная деятельность Рена проходит в Штатах: он выступает в тюрьмах и реабилитационных центрах, рассказывая свою историю. Помощь Джастина помогла пигмеям окрепнуть, поэтому теперь он ездит в Африку нечасто. Каждый приезд становится праздником для этих людей, которые уважительно называют американца Efeosa – в переводе с их наречия это имя означает Человек, который нас любит. Рен спас африканский народ от голода и болезней и взамен получил гораздо больше – победил депрессию и нашел призвание.

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