Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, мог бы сделать из Александра Емельяненко одного из лучших бойцов мира.

«Если бы он работал со мной, то был бы одним из ведущих бойцов мира. Что касается его боя против Исмаилова, то он может провести три раунда. Пять – будет тяжеловато. Магомед в последнее время показал себя с очень хорошей стороны и очень хорошо закончил прошлый год, как лучший боец России, показывал достойные бои.

. Если Александр будет готов, то это все-таки другая весовая категория. Чем дольше будет идти бой, тем больше будет шансов у Емельяненко. В ранних раундах у Исмаилова больше шансов», – цитирует Нурмагомедова-старшего

Емельяненко встретится с Магомедом Исмаиловым 3 апреля в Москве.

Следующий бой Хабиба Нурмагомедова запланирован на 18 апреля, соперник – американец Тони Фергюсон.

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