Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко надеется на примирение с младшим братом Федором, который тоже занимается MMA.

– Меня не очень интересуют подробности появлявшихся в публичном пространстве ваших с братом Александром заявлений в адрес друг друга. Но есть ли какая-то причина или деталь, при которой вы снова когда-то соберетесь всей семьей?

– Я надеюсь на это. Надеюсь, что Господь так управит. Недавно я сказал, что Александру нужно измениться. Прежде всего покаяться, изменить жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными. Все святые и все Евангелие проникнуто покаянием. Все святые говорят о покаянии, о терпении и смирении, но никак не наоборот. Нужно изменить жизнь как мне, так и Александру.

– Вы не переживаете из-за того, что все это стало публичным? Наверняка можно было решить по-другому.

– Я много раз пробовал и много Александру помогал в жизни. Как те же Воронов и Мичков, то же окружение мое и Александра. Но после этого говорить, что Воронов такой-сякой – это неправильно, непорядочно и невоспитанно. Уже из уважения к Владимиру Михайловичу, что он тебя поддерживал, тренировал, вытащил из кучи конфликтов, передряг и плохих дел, помог тебе не вляпаться гораздо раньше... Уже из-за этого в его сторону нельзя говорить плохие вещи. Нужно быть ему благодарным.

– Когда-то у вас как у верующего человека была мысль вообще не реагировать на все это?

– Как верующий человек скажу, что по отношению к себе можно и нужно терпеть. Но если видите, что оскорбляют родных, близких и страну, здесь нужно пресекать. Может, даже в жесткой форме. Кстати, недавно Сергей Харитонов тоже начал вспоминать наши взаимоотношения. Сергею я помогал выходить в Японию, он с нами тренировался, он жил и ел у меня дома. Он еще не появился в Японии, но я уже говорил, что есть Александр и Сергей, которые сильнее меня. Их уже ждали там. И Сергей сейчас говорит, будто бы я рассорился с друзьями из-за Александра. Нет, я ни с кем и никогда не ссорился из-за него, – цитирует 43-летнего Емельяненко ТАСС.

Федор в последнем бою нокаутировал Куинтона Джексона, Александр победил пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Емельяненко-младший встретится с Магомедом Исмаиловым 3 апреля в Москве.

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