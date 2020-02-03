Боец получил перелом руки, вывих плеча и локтя, но не сдался. Бой остановил судья
Пэт Сабатини выдержал почти минуту адской боли.
Американский боец MMA Пэт Сабатини не сдался в поединке против Джеймса Гонсалеса, несмотря на тяжелые травмы – бой завершился только по решению судьи.
Сабатини ушел из захвата ногами, но соперник опасно захватил его руку и удерживал. Боец отказывался сдаваться, а Гонсалес предупредил судью, что тот получил серьезную травму. Рефери остановил поединок – позже у Сабатини диагностировали перелом руки, вывих плеча и локтя.
- Поединок продлился 46 секунд.
- Бой проходил в рамках турнира Fage Fury Fighting Championship в полулегкой весовой категории.
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