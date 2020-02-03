Диллон Дэнис, спарринг-партнер и тренер бойца UFC Конора Макгрегора, объявил о проведении поединка с видеоблогером Логаном Полом.

В прошлом году Дэнис вызывал на бой младшего брата Логана – Джейка. Тогда парни не сумели договориться о поединке, но теперь все на мази: правда, в роли оппонента Диллона выступит Пол-старший, а не Пол-младший.

Вот пруф – Дэнис опубликовал в твиттере свою фотографию вместе с фотографией Логана и написал «Я принимаю вызов».

Сам вызов от Пола-старшего звучал так: «Я бы подрался с Диллоном в любой день. Дэнис, ты чертова киска. Ты много говоришь, за это в ММА-сообществе тебя не любят. У тебя несколько подписчиков в твиттере – это все что у тебя есть. Я бы побоксировал с ним. В джуи-джитсу он слишком хорош для меня, но что по боксу?

Я много спарринговал с ребятами из ММА, когда готовился к бою с KSI – они бьют очень сильно. Поэтому хочу провести поединок против Диллона. Но хотят ли этого фанаты? Диллон говорит, что ставит людей на место. Да кто он, черт возьми, такой? Друг Конора Макгрегора. Он парень-панк, который просто щебечет в твиттере».

Ранее Логан Пол провел два боксерских поединка против видеоблогера KSI (первый закончился вничью, победу во втором отпраздновал KSI). На счету Диллона Дэниса два боя в MMA-промоушне Bellator (+2, -0).

В конце января младший брат Логана Джейк техническим нокаутом победил еще одного видеоблогера – AnEsonGib. Бой проходил по правилам бокса.

Джейка Пола в поединке против AnEsonGib поддержали Райли Рид и Лана Роудс – две популярные порноактрисы. Девушки надели боксерские халаты с его именем.

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