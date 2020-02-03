Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал свои тренировки перед боем с Тони Фергюсоном.

«Раскидался после спаррингов, шаг за шагом движемся к цели. Стабильность сильнее всех остальных качеств», – написал Хабиб под видео, которое опубликовал в инстаграме.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет в ночь с 18 на 19 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249. Это пятая попытка свести Хабиба и Тони, четыре предыдущие по разным причинам были сорваны.

В прошлом поединке Нурмагомедов победил американца Дастина Порье. Бой состоялся в сентябре 2019 года в Абу-Даби.

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