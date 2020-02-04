Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в очередной раз прокомментировал возможный реванш против ирландца Конора Макгрегора.

«Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?

Мои слова в адрес Серроне? Я не думаю, что был грубым, но был точным. Я просто был в предвкушении того, насколько они грамотно сыграли, насколько выбрали соперника. План действий сработал очень удачно. Люди снова заговорили о реванше, о еще чем-то. Хотя Серроне, по-моему, последние семь из десяти боев проиграл. Человек десять раз выходит на бой, проигрывает семь раз, и его называют мировым бойцом, легендой и так далее. Пускай он будет легендой, но его песня давно спета.

После боя многие со мной согласились. То, что это было грубо – согласен. Но у меня просто слов не хватило. Я хотел достучаться до людей, чтобы они поняли, против кого его выставили», – заявил Нурмагомедов.

Первый бой между Конором и Хабибом прошел в октябре 2018-го, победу болевым приемом в четвертом раунде одержал Нурмагомедов.

18 апреля Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсона.

«Стабильность сильнее остальных качеств». Хабиб показал тренировки перед зарубой с Фергюсоном

Качай приложение Eurosport для iOS или Android