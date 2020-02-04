Боец MMA Конор Макгрегор припомнил трешток перед боем с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Возможно, некоторые разговоры зашли слишком далеко, но уж как есть. Это бойцовский бизнес. В конце концов, все случилось так, как случилось. Вот и все. Все было сказано не просто так. Были действия, которые к этому привели. Подобные вещи случались на протяжении всего процесса подготовки к бою, вроде ситуации с Артемом Лобовым. Вещи, которые могли ускользнуть из внимания – как будто это я начал все это. Так или иначе, теперь это очень, очень личное.

Я с нетерпением жду реванша, я полностью сфокусирован. Вы можете видеть, в какой я форме. Несмотря ни на что, этот человек может бежать, но не сможет спрятаться. Страх. Он этого не хочет. Все так и есть», – цитирует бойца MMAFighting.

Первый бой между Конором и Хабибом прошел в октябре 2018-го, победу удушающим приемом в четвертом раунде одержал Нурмагомедов.

18 апреля Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсона.

Написать спортивный бестселлер из тюрьмы и стать героем Тома Харди. Самый опасный заключенный Англии

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме