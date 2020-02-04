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Александр Емельяненко предположительно попал в больницу в нетрезвом виде

Александр Емельяненко предположительно попал в больницу в нетрезвом виде
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Подготовка Емельяненко к бою проходит в штатном режиме.

Российский боец Александр Емельяненко попал в очередной скандал. Тяжеловес был замечен в нетрезвом виде в сопровождении женщины. Видео спортсмена опубликовал инстаграм redfurymma_official.

Емельяненко привезли в больницу, на видео из-за ненормативной лексики некоторые слова запиканы.

  • Две недели назад Емельяненко арестовали на семь суток за пьяный дебош в Анапе.
  • 3 апреля у Александра запланирован бой с Магомедом Исмаиловым на ACA 107.
  • На счету 38-летнего бойца 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.

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