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Александр Емельяненко предположительно попал в больницу в нетрезвом виде
Подготовка Емельяненко к бою проходит в штатном режиме.
Российский боец Александр Емельяненко попал в очередной скандал. Тяжеловес был замечен в нетрезвом виде в сопровождении женщины. Видео спортсмена опубликовал инстаграм redfurymma_official.
Емельяненко привезли в больницу, на видео из-за ненормативной лексики некоторые слова запиканы.
- Две недели назад Емельяненко арестовали на семь суток за пьяный дебош в Анапе.
- 3 апреля у Александра запланирован бой с Магомедом Исмаиловым на ACA 107.
- На счету 38-летнего бойца 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.
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