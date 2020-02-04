В январе Конор Макгрегор эффектно ушатал Дональда Серроне. Люди, которые редко следят за ММА, так и не поняли, зачем самому звездному бойцу промоушена дали престарелого Ковбоя, который шел на серии из двух поражений.

На самом деле, эту странную дуэль организовали с двумя целями. Во-первых, надо было показать, что Ноториус в полнейшем порядке. Ирландец, у которого даже не взъерошилась прическа, откровенно перестарался: он так энергично двигал плечами и махал ногами, что теперь драку открыто называют договорняком. Это абсурд: Ковбой бы не вписался в такой мутный движ. Просто он уже не тянет (возможно, никогда не тянул) против быстрого оппонента, который всегда обожал гасить в первых раундах. Так что конспирология сразу же отметается – бой получился честным.

Конор Макгрегор, Хабиб НурмагомедовGetty Images

Впрочем, у этого одностороннего избиения была и другая миссия – UFC устроила настоящее шоу имени Макгрегора: Ноториус продемонстрировал, что он в неплохой форме не только как нокаутер, но и как артист. Рыжебородный Конор вел себя предельно по-джентльменски: совсем не бычил на пресс-конференции («Побью его даже с гриппом» – не в счет), утешил оппонента после сочного добивания и даже обнялся с бабушкой Серроне, которую потом назвал феноменальной женщиной.

Самое удивительное, что Макгрегор отказался от легендарной походки миллиардера. В ней нет ничего оскорбительного для соперника, но Конор выбрал предельно скромную модель поведения. Он выходил на бой как чемпион, который до этого дважды проиграл. «Я был повержен, но теперь тихо вкалываю, чтобы вернуться на трон», – такой сигнал посылал Макгрегор, и это вызывает уважение. Гораздо разумнее абстрагироваться от прежних достижений ради новых, а не вспоминать древние триумфы, уступая всем подряд.

После уничтожения Ковбоя Конор рявкнул «Король вернулся!», но за этим не последовало других дерзостей. По сорока секундам тяжело объективно судить о подготовке ирландца, но первое впечатление такое: Макгрегор снова думает о спорте, а не о шоу, деньгах или вечеринках. Ключевая цель – реванш с Хабибом, ради которого Конор готов запереться в зале, подтянуть борьбу, прокачать фитнес и забить на оскорбления.

«Наш трешток зашел слишком далеко. Но это бизнес», – признался Макгрегор на днях. В переводе это звучит так: «Мы круто раскрутили первый бой, но перед вторым я буду тренироваться, а не болтать, потому что мне нужна победа». Безусловно, Конор остается Конором, поэтому в его сториз иногда будут мелькать наезды на Хабиба, но глобально Мак заткнулся. Важно понимать: чем взрослее ведет себя Ноториус, тем выше шансы, что Дэйна Уайт сведет его с Нурмагомедовым уже в этом году – никаких опасений за безопасность.

Конор МакгрегорGetty Images

Сегодняшний Конор действительно удивляет: все ждут новых скандалов, а он отыгрывает образ отличника – просто браво. Зато есть ощущение, что Хабиб уже играет по правилам Макгрегора. «Снова побить этого придурка за 100 миллионов долларов? Потратьте их на добрые дела», – так Орел отреагировал на очередное предложение о реванше. Судя по этой и другим репликам, для аварца второй бой интересен только с финансовой точки зрения. Зачем интенсивно готовиться, если в тот раз Конора словно не было в октагоне? Зачем пахать, если сумасшедшие деньги и так гарантированно капнут на счет? Зачем лишний раз злиться и вырабатывать спортивную ярость, если Ноториус больше не ведет себя как борзый школьник? Ответов нет, но эти вопросы будут постоянно пульсировать в голове Орла и мешать его подготовке к реваншу.

Макгрегор делает все, чтобы сейчас они с Хабибом поменялись местами. В 2018-м Конор думал о профите, а дагестанец – о поясе. Теперь уже Ноториус раскидал кучу ментальных капканов, чтобы отвлечь соперника и вернуть корону. Но если Хабиб не расслабится и снова порвет Мака, то ирландцу придется замолчать навсегда. И жить с двумя поражениями от злейшего врага.

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