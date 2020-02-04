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Основатель ACA: «Живым или мертвым, но Емельяненко придет на пресс-конференцию в Москве»
Бой состоится независимо от каких бы то ни было обстоятельств.
Основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев рассказал об ожиданиях перед пресс-конференцией Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
«История ММА и бокса помнит примеры, когда пресс-конференции оказывались интереснее, чем сами поединки. Судя по накалу страстей, которые сейчас кипят вокруг боя Емельяненко – Исмаилов, такие мероприятия лучше не пропускать!
Надеюсь, до драк дело не дойдет – в лиге особая культура, но это самые скандальные парни! Сомневающимся в явке Александра Емельяненко, он обещал, что живым или мертвым, но будет 7 февраля на пресс-конференции в Москве», – написал Хасиев в инстаграме.
- Бой Исмаилова и Емельяненко пройдет 3 апреля на «ВТБ Арене» в Москве.
- 28 января Емельяненко вышел из изолятора временного содержания в Анапе, где провел восемь суток за хулиганство.
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