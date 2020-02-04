Основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев рассказал об ожиданиях перед пресс-конференцией Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

«История ММА и бокса помнит примеры, когда пресс-конференции оказывались интереснее, чем сами поединки. Судя по накалу страстей, которые сейчас кипят вокруг боя Емельяненко – Исмаилов, такие мероприятия лучше не пропускать!

Надеюсь, до драк дело не дойдет – в лиге особая культура, но это самые скандальные парни! Сомневающимся в явке Александра Емельяненко, он обещал, что живым или мертвым, но будет 7 февраля на пресс-конференции в Москве», – написал Хасиев в инстаграме.

Бой Исмаилова и Емельяненко пройдет 3 апреля на «ВТБ Арене» в Москве.

28 января Емельяненко вышел из изолятора временного содержания в Анапе, где провел восемь суток за хулиганство.

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