На открытом чемпионате Нур-Султана в Казахстане произошла массовая драка.

Один из поединков турнира прервали, поскольку за пределами ринга двое зрителей устроили рукопашную разборку между собой, затем к внеочередному бою подключились остальные. Файтинг превратился в выяснение отношений стенка на стенку.

Автор оригинального видео написал: «Тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды, и после этого началась массовая драка».

Операционный директор Казахстанской объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА Илья Кириченко опроверг эту информацию. «Да, конфликт случился между лицами, присутствовавшими на соревновании, но никакого удара ножом не было. Данный факт вымышленный, ничего подобного на турнире не произошло», – заявил он в интервью Vesti.kz.

Кириченко также добавил, что разборку остановили полицейские, обеспечивавшие порядок на мероприятии.

Участники конфликта не были тренерами, спортсменами или сотрудниками федерации ММА Казахстана.

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