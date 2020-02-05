Смерть в камере, стрельба в трансвеститов, драка с Хабибом. Чем прославился клан создателей UFC

В начале XX века бразильский подросток Карлос Грейси обучался боевым искусствам у японца Мицуё Маэда и даже не догадывался, что его занятия обеспечат потомков шотландских иммигрантов на много поколений вперед. Он настолько проникся борьбой, что сам основал школу и лично занимался с младшими братьями Хорхе и Элиу. Последний задыхался от простой пробежки и отставал из-за слабого здоровья. Тогда Элиу разработал технику, которая меньше зависела от силы и скорости. Так появилось бразильское джиу-джитсу – нечто среднее между разновидностью единоборств и духовным учением.

Основная идея нового искусства заключалась в том, чтобы более слабые бойцы на равных противостояли мощным соперникам. Техника бразильского джиу-джитсу основывалась на борьбе в партере, правильном выборе момента для атаки, сочетании подсечек, рычагов и удушающих приемов. Идеи Элиу вдохновили остальных членов семьи – они увидели, как парень весом меньше 60 кг разобрался с противниками вдвое больше. Братья даже дали объявление в газете и предложили вознаграждение тому, кто побьет Элиу. Деньги остались в семье, и академия Грейси превратилась в самую популярную школу единоборств в Бразилии.

Философия бразильского джиу-джитсу предполагала, что нужно окружить себя родственниками и близкими людьми для достижения нужной степени сосредоточенности, и уже через несколько лет клан Грейси увеличился в несколько раз. Элиу возглавил академию, но настоящим лидером семьи оставался Карлос, который исповедовал полигамию и имел 21 ребенка от шести женщин. Вскоре Элиу последовал его примеру и втайне от жены завел вторую семью. Карлос внушил родственникам, что секс важен только для размножения, а не для удовольствия, и к середине столетия Бразилию заполонили Грейси, укреплявшие влияние бразильского джиу-джитсу. Единоборство превратилось для них в священную миссию. Карлос усугубил сходство с сектой: ввел правило, по которому имена детей начинались только с букв «Р», «К» и «С», и купил особняк с 21-й спальней в пригороде Рио. Там младшие члены клана жили, тренировались, впитывали идеи отца и дяди.

Несмотря на популярность бразильского джиу-джитсу на родине, до 80-х об этом стиле почти не слышали в США. В 1978-м сын отошедшего от дел Элиу Рорион переехал в Калифорнию, чтобы продвигать академию за границей. Сначала он проводил занятия для нескольких друзей в гараже, но постепенно новое направление в смешанных единоборствах привлекало все больше внимания. Как грамотный маркетолог, Рорион предлагал первое занятие бесплатно, потому что люди обязательно возвращались за вторым. В 1994-м армия США попросила его разработать курс для солдат, а за несколько лет до этого Грейси выступил консультантом на съемках финальной схватки между персонажами Мела Гибсона и Гэри Бьюзи в фильме «Смертельное оружие».

Чтобы показать американцам превосходство бразильского джиу-джитсу, Рорион организовал телевизионные бои, где члены и последователи его клана выходили против представителей разных стилей. В Бразилии такие турниры уже несколько десятилетий проходили под названием вале-тудо, и Грейси предложил бизнесмену Арту Дэйви проспонсировать ивент в США. Тот занимался бразильским джиу-джитсу под руководством брата Рориона Ройса, поэтому с радостью согласился и нашел инвесторов. К 1993-му идеи Грейси привели к появлению UFC, хотя тогда промоушн слабо напоминал современную версию: бой продолжался до сдачи одного из соперников, судей не было, а правила с подачи Рориона позволяли укусы, тычки в глаза и удары в пах.

Первый турнир UFC выиграл Ройс Грейси, победивший нескольких боксеров и рестлеров. Мнения разделились: одни зрители полюбили новый формат за жестокость и шоу, другие посчитали его аморальным. Сенатор Джон Маккейн назвал UFC человеческой версией петушиных боев и убедил 36 штатов запретить проведение турниров. Из-за этого другие боссы промоушна смягчили правила. Рорион обиделся и ушел из проекта, но клан Грейси уже прославился в США и превратился в одну из самых знаменитых семей континента. Профессиональные бойцы восприняли приемы бразильского джиу-джитсу и теперь совмещали их с другими техниками.

Одновременно с триумфом начались проблемы Грейси с законом и насилием. «Ситуация в семье постоянно запутывалась, – рассказал Арт Дэйви. – За их драмой было невозможно уследить. Это сложный союз альфа-мужчин, каждый из которых пытался по-своему впечатлить старших представителей семьи». Один из внуков Карлоса Ренцо проявил характер уже во втором профессиональном бою в 1995 году. После победы он настолько разъярился, что наступил сопернику на голову, но вместо дисквалификации получил от судьи лишь предупреждение. В июне 2002-го после поражения от Сюнго Ояма на турнире Pride 22 Ренцо снова сорвался и плюнул в другого бойца. Его младший брат Райан вызвал Сюнго на поединок-реванш и сломал тому руку.

Ренцо ГрейсиGetty Images

В 2003 году младший сын Элиу Робин, который руководил филиалом академии в Барселоне, попал в унизительную ситуацию на семинаре во французском Перпиньяне. Местный боец MMA Дэмиен Рикко ворвался на занятие по джиу-джитсу и вызвал Грейси на бой – тот не подготовился, но согласился из-за гордости. Рикко избил соперника, а видео драки попало на телевидение. Конкуренты злорадствовали, потому что клан выскочек наконец поставили на место. В ответ Робин, его старший брат Ройс и несколько кузенов вернулись во Францию и напали на Рикко в одном из местных баров. Ройс сбил с ног младшего брата Дэмиена и начал массовую драку, которую остановил только чей-то выстрел в воздух.

За два года до этого 19-летний внук Элиу Роксон Грейси уехал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру профессиональной модели. Он несколько месяцев не выходил на связь – родственники забеспокоились и отправились в Большое яблоко на поиски. Отец Роксона Риксон опознал сына лишь по фотографии из морга – он заметил на руке татуировку, посвященную родителям. Оказалось, что парень умер от передозировки наркотиками в отеле на Манхэттене. Копы не опознали тело, а семья еще не искала Роксона, и того похоронили в безымянной бесплатной могиле. После приезда отца его эксгумировали и кремировали. Риксона настолько шокировала смерть сына, что он отменил предстоящий бой и больше не выходил на ринг в статусе профессионала.

Плохой характер словно передавался по наследству и постоянно впутывал разных членов клана в неприятности. В 2000-м Роджера Грейси арестовали, потому что он с тремя спарринг-партнерами обстрелял резиновыми пулями и шариками для пейнтбола выходивших из клуба трансвеститов. Несовершеннолетнего тинейджера не осудили, но мать Рейла отправила его в Великобританию подальше от вредного влияния родственников и друзей. Она оказалась права: Роджер исправился, получил черный пояс с четвертым даном, одержал восемь побед в десяти боях и выиграл несколько турниров. «Это была плохая шутка, – оправдала Рейла поступок сына. – Я на его стороне, он всего лишь мальчик, который строит жизнь».

Самым скандальным из молодого поколения клана оказался младший брат Ренцо Райан Грейси. Парень подсел на наркотики и напал на президента Лиги джиу-джитсу в Рио-де-Жанейро Маурисиу Лиму. Тот обвинил Райана в гомофобии и получил при встрече мощный удар в подбородок. «Маурисиу – идиот и амеба, – с ухмылкой ответил на претензии функционера Райан. – Я никогда не говорил ничего плохого о геях, это не мое дело, хотя лично я думаю, что гомосексуализм – это мерзость. Когда два волосатых мужика лапают друг друга… Фу. Другое дело, когда сексом занимается пара телок!»

В следующий раз 33-летний Райан угодил в передрягу в Сан-Паулу в 2007-м. Он накачался наркотиками и попытался угнать машину, а когда не получилось, уехал на чужом мотоцикле. Копы быстро остановили неадекватного бойца и поняли, что он под кайфом. Психиатр в отделении дал Грейси лекарство, чтобы побыстрее вывести вещества. Копы оставили его в камере, а наутро нашли мертвым – оказалось, что доктор что-то напутал, и коктейль из наркотиков и лекарств привел к смерти Райана. Врача отстранили, а клан основателей джиу-джитсу потерял очередного таланта из-за плохого характера и стечения обстоятельств.

Конфликт Хабиба Нурмагомедова и братьев Диасов в 2019-м на турнире World Series of Fighting тоже не обошелся без участия клана основателей UFC. Россиянин уже какое-то время обменивался колкостями с Ником и Нейтом в твиттере, но на этот раз ситуация вышла из-под контроля в зале, где дрался брат Хабиба Абубакар. Ник начал потасовку, метнув стакан с пивом в сторону Нурмагомедова, за которого заступилась его команда. Разборка продолжилась в гостинице и закончилась только после вмешательства охранников. Позже выяснилось, что на стороне братьев дрался их спарринг-партнер Крон, сын легендарного Риксона Грейси.

Постоянные скандалы никак не повлияли на репутацию Грейси – уже в XXI веке члены семьи распространили учение по всему миру, и бразильский джиу-джитсу набрал бешеную популярность. Единоборством занимались актеры Пол Уокер, Джейсон Стэйтем и Николас Кейдж. Внуки Элиу Рейнер и Райрон обучили звезду MMA Ронду Роузи и запустили онлайн-тренинги. Естественно, половина родственников обиделась на них за такое предательство традиций, но конфликты между собой вряд ли уничтожат семью Грейси. Она слишком часто противостоит остальному миру, чтобы сломаться изнутри.

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