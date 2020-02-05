Боец смешанного стиля Колби Ковингтон вызвал на поединок хип-хоп-артиста 50 Cent. При этом файтер отметил, что готов драться с одной рукой, связанной за спиной.

«Хочу провести бой по правилам бокса со знаменитостью. Собираюсь завязать одну руку за спиной и выйти в ринг против 50 Cent.

Поставлю на кон 1 миллион долларов из сбережений. Если выиграю – переведу все деньги вооруженным силам», – заявил Ковингтон на шоу инсайдера ESPN Ариэля Хельвани. Файтера цитирует The Sun.

Ненависть 31-летнего Колби по отношению к рэперу началась после поражения от Камару Усмана в декабре 2019 года. 50 Cent в инстаграме высмеял бойца за сломанную Усманом челюсть, а также обвинил его в расизме за высказывания о Камару перед поединком.

Ковингтон идет под вторым номером в рейтинге UFC среди бойцов полусреднего веса.

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