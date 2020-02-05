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Ковингтон: «Даю 1 млн долларов за бой с 50 Cent. Выйду в ринг с завязанной за спиной рукой»
Нет, он не пошутил про руку.
Боец смешанного стиля Колби Ковингтон вызвал на поединок хип-хоп-артиста 50 Cent. При этом файтер отметил, что готов драться с одной рукой, связанной за спиной.
«Хочу провести бой по правилам бокса со знаменитостью. Собираюсь завязать одну руку за спиной и выйти в ринг против 50 Cent.
Поставлю на кон 1 миллион долларов из сбережений. Если выиграю – переведу все деньги вооруженным силам», – заявил Ковингтон на шоу инсайдера ESPN Ариэля Хельвани. Файтера цитирует The Sun.
- Ненависть 31-летнего Колби по отношению к рэперу началась после поражения от Камару Усмана в декабре 2019 года. 50 Cent в инстаграме высмеял бойца за сломанную Усманом челюсть, а также обвинил его в расизме за высказывания о Камару перед поединком.
- Ковингтон идет под вторым номером в рейтинге UFC среди бойцов полусреднего веса.
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