Ютьюберы Амиран Сардаров и Эдвард Бил организовали новый проект, посвященный MMA.

Правила простейшие – у бойцов есть пять минут в октагоне, чтобы доказать, что они достойны места в «Битве за хайп», основном проекте Амирана про смешанные единоборства. Подать заявку может каждый – Сардаров объявил о наборе участников 27 января, а 4 февраля уже вышел первый эпизод шоу.

Проект обещает стать максимально зрелищным – правила предполагают, что дальше проходит не победитель, а самый эффектный боец. Это означает, что в конкретном поединке оба оппонента могут выбыть, если вели себя инертно в октагоне, даже если один из них одержал уверенную победу. Счастливчика определяет жюри – в первом эпизоде его составили Эдуард Вартанян, Камил Гаджиев и Артем Тарасов.

Главная крутость шоу в том, что правила провоцируют бойцов генерировать вот такую мощь – 18-летний Омар Нурутдинов на третьей секунде нокаутировал 29-летнего Руслана Гусейнова и единогласным решением прошел дальше.

Полностью выпуск можно посмотреть здесь.

Амиран Сардаров – автор ютьюб-блога «Дневник Хача», на котором и выходит проект.

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