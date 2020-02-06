Чемпионка UFC Валентина Шевченко высказала отношение к употреблению алкоголя.

«Мы сами не пьем, поскольку род деятельности не позволяет. Но алкоголь в умеренных количествах, как я считаю, хорошая вещь, которая веселит душу, объединяет людей. Алкогольная культура существует столько же, сколько существует человек. В Перу и в латинских странах есть традиция ставить бутылку на стол.

Каждый может налить себе столько, сколько хочет. И никогда никто не напивается, все веселятся. Я считаю, что к алкоголю нужно подходить так же, как к искусству», – сказала 31-летняя Шевченко в интервью Blood & Sweat.

Валентина – чемпионка промоушна в наилегчайшем весе.

Ее статистика в MMA – 18 побед и три поражения.

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