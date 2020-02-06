Бойцы UFC Хорхе Масвидаль и Камару Усман устроили потасовку во время Супербоула и нарвались на критику главы промоушна Дэйна Уайта. Драчунов пришлось разнимать.

«Мне это не понравилось. Люди думают, раз я промоутер, то должен считать деньги и думать, что это классно для бизнеса, но это не так. Мы приехали на Супербоул, общаемся с людьми из НФЛ, а эти двое ведут себя как неандертальцы.

За пределами октагона такое поведение пугает людей. Если они прикоснутся друг к другу вне боя – это уже дело полиции, а потом его надо доводить до сведения атлетических комиссий. Они подерутся в Лас-Вегасе, у них будет пять раундов. Там пусть делают друг с другом что хотят, будет бой. Но не надо страдать этим на Супербоуле», – цитирует Уайта BJPenn.

Бой Масвидаля и Усмана еще не объявлен официально. Скорее всего, он пройдет в июле.

Победителем Супербоула стал «Канзас», победивший «Сан-Франциско» со счетом 31:20.

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