Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап выразил уверенность в том, что Конор Макгрегор проиграет любому сильному сопернику, а поединок с Дональдом Серроне был показным.

«Дэйна Уайт говорит об этом [реванше] чаще всех, а я меньше всех. Наша задача выигрывать, ронять досрочно, и, думаю, будет все нормально. Конору недолго осталось. Он будет падать, и чем больше ему устроят боев, тем больше он проиграет. Конора мы готовы уронить другим бойцом. Почему он не выступит сейчас с Кьезой или Фергюсоном?

Если вы думаете, что бой с Ковбоем был боем, тогда вы не специалисты. Этот бой очень плохо выглядел. Плечом ломает нос – что за детский сад. Серроне выглядел плохо или специально выглядел плохо? И то, и другое. Это не было похоже на бой, мы же знаем, как дерется Дональд Серроне», – цитирует отца и тренера Хабиба «Матч ТВ».

Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд.

Хабиб 18 апреля подерется с Тони Фергюсоном.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил о желании организовать реванш Хабиба и Конора.

Смерть в камере, стрельба в трансвеститов, драка с Хабибом. Чем прославился клан создателей UFC

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке