Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что в истории смешанных единоборств он играет более важную роль, чем чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

9 февраля Джонс будет защищать титул в поединке с Домиником Рейесом. На пресс-конференции перед боем американец объяснил, почему именно он – лучший в истории. «Я смотрю на Хабиба с Конором и вижу, насколько они известны на международном уровне. Это вдохновляет меня, чтобы немного поработать над собственным брендом вне октагона. Но, по итогу, для меня дело не в том, чтобы заработать больше всех денег, не в том, чтобы быть самым известным, а в том, чтобы быть тем парнем, о котором люди будут говорить через 50, через 100 лет.

Именно это заставляет меня вставать с постели по утрам. Никакого неуважения к Конору, потому что мне нравится то, что он делает для спорта, но я не думаю, что его будут обсуждать люди в барбершопе, обсуждая величайших мастеров смешанных единоборств в мире.

Думаю, Хабиб – потрясающий боец. Он проделал большую работу, представляя UFC. Он отличный амбассадор нашего спорта. Но если вы спросите экспертов ММА обо мне и Хабибе – большинство людей скажут, что наши резюме совершенно разные. Я боролся со многими чемпионами мира и победил их. Многие победы Хабиба – против ноунеймов, я же боролся с легендами с 20-летнего возраста», – цитирует Джонса ESPN.

Хабиб будет защищать титул в поединке против Тони Фергюсона 18 апреля.

Статистика Джонса – 25 побед и одно поражения из-за дисквалификации (он ударил соперника локтем).

У Нурмагомедова 28 побед в 28 боях.

Смерть в камере, стрельба в трансвеститов, драка с Хабибом. Чем прославился клан создателей UFC

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках