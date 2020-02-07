Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о главном недостатке звездной жизни.

Российскому бойцу не нравится, что многие хотят быть похожими на него. «Самый большой минус в популярности я нашел – это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким.

Я считаю, что ни я, ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права – быть примером для подражания. Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

Хабиб выйдет в октагон 18 апреля в поединке против Тони Фергюсона.

Статистика бойца – 28-0.

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