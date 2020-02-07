Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов подерутся на турнире АСА 107 3 апреля в Москве.

Для раскрутки предстоящего поединка бойцы встретились для совместной пресс-конференции и наговорили друг другу приятностей.

«У меня есть цена. Сумму, которую я беру за свои бои. На бой с Магомедом Исмаиловым я согласился сразу же на первых предложенных условиях. Я тут дерусь за идею. Если бой не состоится по вине какого-то человека, то этот человек числится в списке без вести пропавшего», – приводит слова Емельяненко РИА «Новости».

Между оппонентами состоялся занимательный и наполненный смыслом диалог:

М.И: «Саша, боксировать или бороться?»

А.Е: «Делай все что умеешь - только быстро не падай».

М.И: «Борьба – легкий путь для меня, а в стойке будет чуть сложнее. Может побоксируем?»

А.Е: «Я с удовольствием побью тебя с обеих рук».

М.И: «Моя голова быстро двигается».

А.Е: «Она красиво двигается под удар».

М.И: «Саша, я тебя побью и скажу, чтобы не расстраивался. Саш, бой-то будет?».

А.Е: «Ты задаешь очень провокационный вопрос. Ты не знаешь, как слиться с этого боя. Не понимаю, зачем тебе этот бой нужен, куда ты полез. Именно в клубе «Ахмат» я буду проходить подготовку для избиения своего оппонента. Буду ли я жалеть Исмаилова так же, как Михаила Кокляева? Я надаю ему подзатыльников».

М.И: «Зачем ты Мишу обидел?»

А.Е: «Я случайно, я не хотел».

Статистика Исмаилова, выступающего в среднем весе: 15-2-1.

У тяжеловеса Емельяненко 28-7-1.

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