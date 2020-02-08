Емельяненко: «За что меня задержали? Пил вино и пел песню «Сектора газа»
Бойцу нравятся композиции Юрия Хоя.
Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о причинах своего задержания в Анапе во время подготовки к поединку против Магомеда Исмаилова.
«За что меня задержали? Пил вино и пел песню «Сектора газа», – рассказал Емельяненко.
- Боец провел под арестом семь дней.
- Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене».
- В конце ноября прошлого года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
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