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Емельяненко: «За что меня задержали? Пил вино и пел песню «Сектора газа»

Емельяненко: «За что меня задержали? Пил вино и пел песню «Сектора газа»
Eurosport

1 час назад

Бойцу нравятся композиции Юрия Хоя.

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о причинах своего задержания в Анапе во время подготовки к поединку против Магомеда Исмаилова.

«За что меня задержали? Пил вино и пел песню «Сектора газа», – рассказал Емельяненко.

  • Боец провел под арестом семь дней.
  • Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене».
  • В конце ноября прошлого года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

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