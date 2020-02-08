Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков ответил бойцу MMA Александру Емельяненко, который назвал его петухом.

«Эти слова ничем не подкреплены. Ты, волосатый черт, Саша Емельяненко. Если обосновать свои слова не можешь, то по всем понятиям ты таковым сам являешься. Лично для меня ты – насильник. Ты насильник не одной женщины, а их было много. На тебя каждую неделю заявления подавали. Тебя спасало лишь то, что ты это делал с сыном высокопоставленной чиновницы, которая сейчас очень высоко сидит.

Ты в Санкт-Петербурге изнасиловал огромное количество женщин. Не героизируйте этого выродка. Эта мразь есть настоящий насильник. Я не понимаю, как ему люди руки протягивают? Тварь есть тварь. Если к кому-то из моих родственников прикоснулась бы такая мразь, как он, я бы грыз землю, пока бы до него не добрался. Я знаю точно, что ты в Чечне при пацанах после тренировки раздевался догола в душевой. Для меня мужчина, который при других мужчинах разделся в душевой – это он себя предлагает и торгует очком. Ты уже склонен к тому, чтобы назвать тебя ******* [гомосексуалом]. Я имею на это полное моральное право.

Прошу Камила Гаджиева организовать мне с ним встречу. Мне все равно, пускай меня считают не фаворитом и так далее. Я просто уеду на 3-4 месяца, возьму лучших друзей, чтобы я не отвлекался ни на какие истории. Хочу эту мразь реально проучить за всех тех женщин, которых ты изнасиловал, ублюдок. И вообще за всех женщин России, потому что когда такая мразь ходит по стране, по родине по моей, пытается себя там как-то выхвалять, клоуничать... Ты чистый клоун.

Плевать, какой ты спортсмен. Ты – мразь. Ты – животное. Ты – ублюдок. Если кто-то из промоутеров встречу не организует, слышь, мразь, я тебе предлагаю без таких, как Бостанов и всех остальных. Ты и я, по одному свидетелю берем, выезжаем за город и разбираемся там на том, что в руках имеем. Предлагаю пистолет или нож, мразь. Кто выйдет, тот выйдет, кто останется – тот останется», – заявил Смоляков «Вестнику MMA».

На счету Смолякова три поединка в UFC (все три – поражения).

У Емельяненко на третье апреля запланирован бой против бойца MMA Магомеда Исмаилова.

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