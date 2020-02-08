Бойцы UFC Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро провели дуэль взглядов перед поединком, который пройдет 8 марта в рамках турнира UFC 248.

Обладатель чемпионского пояса в среднем весе Адесанья неожиданно начал танцевать на сцене. К перфомансу Исраэля присоединился и Йоэль, исполнивший сальто и почти севший на шпагат.

30-летний Адесанья провел 18 боев в смешанных единоборствах и одержал 18 побед.

На счету 42-летнего Ромеро 17 поединков (+13, -4).

Смерть в камере, стрельба в трансвеститов, драка с Хабибом. Чем прославился клан создателей UFC

Качай приложение Eurosport для iOS или Android