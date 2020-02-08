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Бойцы UFC устроили танцевальный батл на дуэли взглядов
Что-то радикально новенькое.
Бойцы UFC Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро провели дуэль взглядов перед поединком, который пройдет 8 марта в рамках турнира UFC 248.
Обладатель чемпионского пояса в среднем весе Адесанья неожиданно начал танцевать на сцене. К перфомансу Исраэля присоединился и Йоэль, исполнивший сальто и почти севший на шпагат.
- 30-летний Адесанья провел 18 боев в смешанных единоборствах и одержал 18 побед.
- На счету 42-летнего Ромеро 17 поединков (+13, -4).
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