Шлеменко поддержал Смолякова в конфликте с Емельяненко, Тактаров высказал противоположное мнение

Российский боец MMA Александр Шлеменко и бывший боец UFC Олег Тактаров высказались о нашумевших словах Дмитрия Смолякова об Александре Емельяненко.

«Слова Смолякова о Емельяненко? Я с Сашей лично не общался, знаю его только по не очень хорошим поступкам. А Диму я знаю хорошо, много с ним общался и тренировался. И никогда за Смоляковым тупо пиара не замечал, он всегда от души пытается говорить и делать. Единственное, делает это он иногда слишком эмоционально. Я посмотрел видео. Мне кажется, у Смолякова накипело. Он говорил про изнасилование в большей степени, что он хочет предъявить Александру Емельяненко. Я не спорю, может, Дима все это сказал эмоционально. Выехать в лес... Это незаконно. И об этом во всеуслышание не принято говорить. Но в его словах есть много правдивых моментов. Если человек здоровый и обладает какой-то физической силой, а еще обижает слабых, в том числе насилует их... Более сильные ребята должны постоять за это, за честь. Просто у Димы наболело, накипело, и он решил выйти с плохим героем, которого хочет проучить.

Александр ШлеменкоImago

Давайте честно, все мы понимаем, что плохого у Александра Емельяненко намного больше, чем хорошего. И Дима говорит, что он готов выйти на бой, если его организуют, но при этом он готов выйти и за пределами боя. Не думаю, что это пиар. Тем более Смоляков говорит это во всеуслышание, он дает себе отчет, что за слова мужчина должен отвечать. Дима – простой русский парень, которому не все равно. Здесь, думаю, накипело и наболело. И он не выдержал. Это такое чувство русской справедливости. Смоляков не употребляет алкоголь и придерживается того, чтобы не обижали слабых и не насиловали женщин. У меня такое же мнение, я никогда в жизни не буду это одобрять. Неважно, в каком статусе человек, спортсмен это или политик. Если он обижает слабых и насилует женщин, что в нем хорошего?» – заявил Шлеменко.

А вот Тактаров высказал совершенно иную позицию: «Я не знаю, кто такой Смоляков. Его слова в адрес Емельяненко? Никто решил сделать себе имя, стандартная история. Меня каждую неделю кто-то куда-то зовет. Просто унизительно для меня на это реагировать. Они хотят себе сделать имя. Мне-то что? Я на тренировке, недавно выложил видео: в горах борюсь с парнем, нагружаюсь. До этого я боролся с человеком, который на минуточку чемпион мира по самбо. А потом начал мучать человека из спецназа ГРУ.

Дальше мы побежали в горы. Для меня вот такие ребята – это как момент тренировки, но только на тренировке они ничего не болтают. Болтают, когда становится скучно и когда деньги заканчиваются. Никакой Емельяненко не насильник, и никаких он слабых не бьет. После таких слов, я считаю, на Смолякова не стоит реагировать. Я, по крайней мере, перестану это делать. Не то что я начинал, да я и не начну. Мне он уже неприятен. Надеюсь, что и Саше тоже».

У Емельяненко на третье апреля запланирован бой против бойца MMA Магомеда Исмаилова.

На счету Смолякова три поединка в UFC (все три – поражения).

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