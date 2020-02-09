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Шевченко разбила Чукагян и в третий раз защитила титул UFC
Уверенная победа оставила Валентине пояс.
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко победила американку Кэтлин Чукагян на турнире UFC 247.
В соглавном бою ивента 31-летняя боец защитила титул чемпионки промоушна. Поединок продлился три раунда. Шевченко перевела бой в партер и стала наносить сопернице удары. Судья остановил схватку и объявил Валентину победительницей, засчитав технический нокаут.
- Валентина защитила титул в третий раз, это ее пятая победа подряд. Статистика Шевченко – 19-3.
- Чукагян потерпела третье поражение в карьере.
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