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Джонс победил Рейеса решением судей и нанес сопернику первое поражение в карьере
Титул чемпиона UFC в полутяжелом весе остается у прежнего владельца.
Американские бойцы Джон Джонс и Доминик Рейес выявили сильнейшего в главном бою на турнире UFC 247 – 32-летний Джонс победил и нанес сопернику первое поражение в карьере.
Поединок продлился все пять раундов, причем в первом инициативой владел Рейес и даже сбил Джонса с ног, но тот поднялся. Во второй половине боя Джонс активизировался и стал чаще попадать в соперника. Судьи отдали ему победу единогласным решением: 50-47, 50-47, 49-46.
- Джонс защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
- В карьере Джонса только одно поражение (дисквалификация за запрещенные удары), Рейес проиграл на UFC 247 впервые.
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