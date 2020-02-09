Американские бойцы Джон Джонс и Доминик Рейес выявили сильнейшего в главном бою на турнире UFC 247 – 32-летний Джонс победил и нанес сопернику первое поражение в карьере.

Поединок продлился все пять раундов, причем в первом инициативой владел Рейес и даже сбил Джонса с ног, но тот поднялся. Во второй половине боя Джонс активизировался и стал чаще попадать в соперника. Судьи отдали ему победу единогласным решением: 50-47, 50-47, 49-46.

Джонс защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

В карьере Джонса только одно поражение (дисквалификация за запрещенные удары), Рейес проиграл на UFC 247 впервые.

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