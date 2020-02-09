Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бой-реванш против Конора Макгрегора состоится только в виде уличной драки.

«Единственное место, где этот бой может произойти – на улице. Макгрегор должен был сделать что-то впечатляющее. Он одна из самых больших звезд и один из самых больших отморозков. Нам не нравится этот парень. Он никогда нам не нравился. Каждый раз, когда мы будем его видеть, будут проблемы.

Он говорил что-то о семье, религии, расе. Он пересек черту, а с Хабибом так нельзя. Если Хабиб выйдет на бой против Конора, у Хабиба будет много денег. Но в случае Хабиба не все измеряется деньгами», – цитирует Абдель-Азиза ESPN.

Бой Нурмагомедва и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года, российский боец победил удушающим приемом.

Глава UFC Дэйна Уайт в последнее время часто намекал на возможность реванша.

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