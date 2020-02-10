Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков прокомментировал слова в адрес Александра Емельяненко.

8 февраля Смоляков выдал огненную речь, в которой называл Емельяненко насильником, гомосексуалистом и животным. Дмитрий предложил разобраться тет-а-тет на пистолетах или ножах, но через пару дней почему-то пошел на попятную.

«Состояние аффекта – плохое состояние. Я действительно сказал много того, чего не стоило говорить, и мой товарищ, юрист со стажем, сказал, что лучше мне пояснить эту историю, потому что сказанное можно классифицировать по-разному. Я Емельяненко ничем не угрожаю, это было сказано в состоянии аффекта. Некие угрозы вроде ножей, пистолетов и так далее – это не про меня и на меня не похоже. Я к этому даже не склонен.

Преследовать его и ждать продолжения истории не собираюсь. Дальнейшее наше общение не будет развиваться таким бандитским способом. Главное сейчас пояснить, что это было в состоянии аффекта и никто и ничто не тянет меня за город вместе с ним. Про поход в баню без одежды? Это тоже было сказано в состоянии аффекта, я имел в виду конкретно его. Он мне сказал, что со мной что-то не так. Но если со мной что-то не так, то почему ты тогда при людях в той республике, где это не принято, ходишь так, как тебе хочется?

Хотел сказать, что конкретно там это не принято, не приветствуется и не поощряется. В остальной части России люди живут так, как считают нужным, со своими десятилетиями и столетиями сложившимися стереотипами, и их переубеждать и перевоспитывать точно не мне. Я хотел в его адрес это высказать, но это личное дело каждого, что он хочет, то себе и позволяет. Я по-своему хожу в душ, другой по-своему. Это меня не касается. Поэтому если кто-то меня спросит, могу ли я пояснить, почему нужно ходить в одежде, в плавках – могу сказать тет-а-тет почему. Человек вправе согласиться или нет. В дальнейшем не хочу на эту тему спорить.

С тем человеком, из-за которого это произошло, я не хочу нигде разбираться. История зашла слишком далеко, я проанализировал эти диалоги, провел ряд бесед, и это уже далеко не шутки, это более чем непозволительно. Мы перегнули все возможные палки. Тут нет спорта, идеи. Тут нет ничего. Это полнейший перегиб. Я пока пропадаю из жизни, соцсетей, из комментариев. Есть причины. Пока такие мысли – будет так», – приводит слова Смолякова ютьюб-канал «Вестник ММА».

На счету Смолякова три поединка в UFC (все три – поражения).

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