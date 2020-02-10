Украинский боец UFC Никита Крылов прокомментировал решение судей отдать победу Джону Джонсу в титульном поединке против Доминика Рейеса.

«Это политическое решение. Они просто не хотят, чтобы Хабиб стал №1 Р4Р. Это причина, почему Джон по-прежнему чемпион. Шучу. Я думаю, что это точно не было ограблением. Мне кажется, что в решении есть справедливость – сейчас объясню. Согласно правилам, судьи заполняют карточки сразу после каждого раунда. То есть перед началом пятого в карточке каждого судьи должны стоять оценки за 1, 2, 3 и 4.

Но, я думаю, это не совсем ок. Этот бой – повод для Атлетических комиссий еще раз подумать над правилами, потому что финальные раунды, должны оцениваться выше. Финальные раунды показывают, какой ты урон нанес/получил в начальных раундах. Если ты бил человека 15 минут, а он потом бил тебя следующие 10 минут, значит ты бил его как-то не очень хорошо», – написал Крылов в инстаграме.

А вот комментатор UFC Джо Роган высказался более жестко – он уверен, что Джонс должен был проиграть: «Я больше не могу об этом спорить, хватит. Я больше не могу злиться. Я делал это много раз. Отдавать победу Джонсу со счетом 4-1 по раундам – безумие. Доминик Рейес устроил адский бой сегодня. И это просто неуважение к такому выступлению».

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, тоже высказался по теме: «Первые три раунда остались за Рейесом, а чемпионские раунды выиграл Джон Джонс. Согласен ли я с решением присудить победу Джонсу? Все-таки я считаю, что Рейес выиграл три раунда. Да, бой чемпионский, но победа в трех раундах говорит сама за себя. Если бы бой был трехраундовый, то Рейес вообще бы шансов не оставил Джонсу».

Не остался в стороне и глава UFC Дэйна Уайт: «На моей карте Рейес был впереди по раундам 3-1 перед финальным отрезком боя. Даже мои дети терроризируют меня вопросами на тему, как такое могло произойти? Ведь Рейес выиграл бой. Но какова реальность? Мы не судьи. Никто из нас не является судьей. Судьи оценивают бои. Что касается судейства, то было ли оно идеальным? Я не думаю. Нам нужно работать в этом направлении».

Джон Джонс возглавляет общий рейтинг UFC, Нурмагомедов – второй, Генри Сехудо – третий.

Винстрик Джонса в полутяжелом дивизионе составляет 17 поединков.

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