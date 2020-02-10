Александр Емельяненко – о Федоре: «Пробовал сделать шаг навстречу, а он ядом дышит»
Кажется, отношения между братьями уже никогда не будут прежними.
Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, почему он до сих пор не помирился с братом Федором Емельяненко.
«Пробовал сделать шаг навстречу. Тысячу раз. Не понимаю, как будто я у человека половину жизни забрал. Ядом дышит. Не хочет он сесть и поговорить.
У него жизнь по отношению ко мне строится на претензиях. А ты вот, а ты вот. Да я за тебя могу еще больше говна рассказать, чем ты воткаешь. Только я молчу, а его периодически прорывает», – рассказал Александр .
- В конце декабря 2019 года Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.
- У Александра Емельяненко на 3 апреля нынешнего года запланирован бой против бойца MMA Магомеда Исмаилова.
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