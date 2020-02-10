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Боец по прозвищу Моряк жесточайше нокаутировал соперника на шоу Амирана Сардарова

Боец по прозвищу Моряк жесточайше нокаутировал соперника на шоу Амирана Сардарова
Eurosport

29 мин. назад

Хамзат Нарутдинов упал словно подбитый пулей.

На ютьюб-канале Амирана Сардарова («Дневник хача») вышел второй выпуск нового шоу Round, посвященного смешанным боевым искусствам.

Правила шоу очень просты: Сардаров и его команда отбирают понравившихся им бойцов из числа тех, кто подал заявки, и организуют отборочные бои. После каждого поединка трое судей решают, кто из бойцов прошел дальше – в основное шоу Амирана про MMA, «Битву за хайп».

Хайлайтом нового выпуска стал бой между Евгением Курдановым по прозвищу Моряк и Хамзатом Нарутдиновым, закончившийся потрясающим нокаутом.

  • Полностью выпуск можно посмотреть по этой ссылке.
  • Бои в шоу Round длятся не более 5 минут.
  • Ранее Сардаров организовывал шоу «Каменные лица», посвященное соревнования по спортивным пощечинам. В лиге царствовал сибиряк Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень.

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