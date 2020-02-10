На ютьюб-канале Амирана Сардарова («Дневник хача») вышел второй выпуск нового шоу Round, посвященного смешанным боевым искусствам.

Правила шоу очень просты: Сардаров и его команда отбирают понравившихся им бойцов из числа тех, кто подал заявки, и организуют отборочные бои. После каждого поединка трое судей решают, кто из бойцов прошел дальше – в основное шоу Амирана про MMA, «Битву за хайп».

Хайлайтом нового выпуска стал бой между Евгением Курдановым по прозвищу Моряк и Хамзатом Нарутдиновым, закончившийся потрясающим нокаутом.

Полностью выпуск можно посмотреть по этой ссылке.

Бои в шоу Round длятся не более 5 минут.

Ранее Сардаров организовывал шоу «Каменные лица», посвященное соревнования по спортивным пощечинам. В лиге царствовал сибиряк Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень.

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