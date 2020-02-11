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«Он через 20 секунд сдохнет». Емельяненко рассказал, как пройдет бой против Исмаилова
Тяжеловес считает, что у оппонента нет шансов.
Представитель смешанных единоборств тяжеловес Александр Емельяненко дал прогноз на ход поединка против представителя средней весовой категории Магомеда Исмаилова.
«Я, конечно же, его побью, он драться не умеет. Он в весе 80 килограммов еле ходил, пять минут отстоял на татами, сдох. А что будет при весе в 100 килограммов? Он через 20 секунд боя сдохнет. Его единственное спасение, чтобы хоть как-то продержаться, – прыгнуть мне в ноги, схватить ногу, тянуть к сетке, упираться, терять все силы, повалить, а самому ходить и искать кислород, где вдохнуть. А здесь уже летит серия от Александра Емельяненко. Голову уже никуда не спрячешь. Я ему кислород буду своими руками «доносить», – цитирует бойца РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу промоушна АСА.
- Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене».
- В конце ноября прошлого года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
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