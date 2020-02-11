Представитель смешанных единоборств тяжеловес Александр Емельяненко дал прогноз на ход поединка против представителя средней весовой категории Магомеда Исмаилова.

«Я, конечно же, его побью, он драться не умеет. Он в весе 80 килограммов еле ходил, пять минут отстоял на татами, сдох. А что будет при весе в 100 килограммов? Он через 20 секунд боя сдохнет. Его единственное спасение, чтобы хоть как-то продержаться, – прыгнуть мне в ноги, схватить ногу, тянуть к сетке, упираться, терять все силы, повалить, а самому ходить и искать кислород, где вдохнуть. А здесь уже летит серия от Александра Емельяненко. Голову уже никуда не спрячешь. Я ему кислород буду своими руками «доносить», – цитирует бойца РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу промоушна АСА.

Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене».

В конце ноября прошлого года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

«Ты не знаешь, как слиться с боя». Боевая пресс-конференция Александра Емельяненко и Исмаилова

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