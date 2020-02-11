«Это худший случай домашнего насилия в моей жизни», – признался офицер городка Миддлборо Ричард Харви, когда 4 августа 2014 года вышел из дома Джоша Гриспи. Полицию вызвали соседи, к которым прибежала избитая жена преступника Кейтлин. Тремя днями раньше копы уже увезли Гриспи в участок за домашнее насилие, но судья назначил залог в пару тысяч долларов. Кейтлин не подала прошение о запретительном ордере, и драчун вернулся домой. На этот раз все было серьезнее: при обыске в доме нашли арсенал незарегистрированного оружия, 15 граммов кокаина и 20 кустов конопли, а бытовая ссора превратилась в нападение.

Проблемы Гриспи начались за четыре года до этого. В 2010-м талантливого 22-летнего бойца по прозвищу Флюк (Стечение обстоятельств) пригласили в UFC – дебют в полулегком против Жозе Алду наметили на 1 января 2011-го, но соперник снялся из-за травмы. Джош рассчитывал, что победа над Алду сделает его претендентом на титул, но с тех пор так и не пробился на вершину. Бразильца заменил Дастин Порье, который в трех раундах доказал полное превосходство. Накануне Гриспи узнал, что жена ждет первого ребенка, и плохо сосредоточился на бое. В ноябре 2011-го он выбыл на неопределенный срок из-за разрыва аппендикса и растерял форму.

Джош Гриспи против Дастина ПорьеGetty Images

Четыре поражения подряд в промоушне Дэйны Уайта лишили бойца репутации и звездного будущего. Джош чувствовал, как внутри него нарастали злость и обида. К профессиональному кризису добавились проблемы в личной жизни: жена пережила трудную беременность, а отцу Ричарду диагностировали рак мозга на поздней стадии. «Учитывая, что происходит с его папой, вряд ли он думает о возвращении в зал, – сказал спарринг-партнер Гриспи Джо Лоузон. – Это точно не приоритет для него. Возможно, когда-нибудь он проснется и поймет, что хочет вернуться, но пока он занимается другим». Флюк не выходил в октагон с февраля 2013-го – новых предложений не поступало, а бездействие выводило его из себя.

Джош ГриспиGetty Images

Постепенно он переложил вину за провальную карьеру на жену и довел себя до ненависти к близкому человеку. Постоянные ссоры достигли кульминации в августе 2014-го и привели к двум арестам за неделю. После выхода из тюрьмы Гриспи вернулся домой и продолжил скандалить с Кейтлин. Он нарубил дрова и отнес их на задний двор, но внезапно поленница развалилась, и Джош сорвался. Испуганная жена выбежала из дома и спряталась на участке – Флюк нашел ее и затащил внутрь. Оттуда на всю улицу прогремел крик: «Хочешь, чтобы я, ***** [блин], убил тебя?» Позже врачи выявили у Кейтлин сотрясение и перелом запястья – муж тряс ее за руку, швырнул на пол, после чего избил ногами и задушил до полубессознательного состояния.

Но Гриспи было мало: он скомандовал питбулю Бадди напасть на хозяйку – позже выяснилось, что боец специально натренировал пса для атаки. Кейтлин чудом освободилась из челюстей собаки, выбежала на улицу и с криками ворвалась к соседям – если бы их не оказалось дома, возможно, Джош довел нападение до конца. Приехавшие патрульные нашли у бойца два незаконных склада оружия: один в подвале, где Флюк держал двух свиней в качестве домашних животных, другой – в детской сына. Когда полицейские вошли в комнату, ребенок сидел в манеже в полуметре от винтовок и обрезов. На этот раз залог составил 100 тысяч долларов (позже вырос до 200 тысяч). Гриспи был виновен в нападении, домашнем насилии, хранении незарегистрированного оружия в опасной близости от ребенка, жестоком обращении с животными, нарушении предыдущих предписаний и еще по нескольким статьям.

Железные улики не оставили Джошу шансов – присяжные определились с первого дня. Мать Кейтлин показала фото избитой дочери после предыдущих ссор, а прокурор зачитал смс с угрозами жене: «Даже не думай обращаться в полицию или впутывать детей, иначе ты покойница. Я задушу тебя и перережу тебе глотку, а потом прикажу Бадди загрызть тебя и выйду из комнаты». В июне следующего года Гриспи приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы и пяти годам испытательного срока. Удивительным образом это дело не оборвало брак Джоша и Кейтлин – в октябре 2014-го женщина пришла на популярное ТВ-шоу «Доктор Фил», а Флюк из колонии присоединился к обсуждению по скайпу.

Оказалось, что миссис Гриспи простила мужа и даже поссорилась в эфире с матерью, которая возненавидела зятя за отношение к дочери. «Есть только одна сторона, – ответила Кейтлин на вопрос ведущего. – И на ней мы с Джошем вместе». «В любой ситуации участвуют двое, – добавил Гриспи. – Мы с женой знакомы всю жизнь. Мы встречались с тех пор, когда нам было 13. Возможно, в какой-то момент мы слишком зациклились на зоне комфорта». Супругов разочаровало, что программа выставила бойца преступником – они рассчитывали изменить впечатление о Джоше, хотя выбрали для этого максимально нестандартный метод.

Кейтлин списала странное поведение мужа, насилие и недовольство любой мелочью на призраков, преследовавших семью в новом доме. Она вспомнила, что муж изменился именно после переезда и проводил большую часть времени в подвале, как предыдущий хозяин. «Джош постоянно говорил мне, чтобы я игнорировала странные события, но у меня не получалось, – призналась женщина. – Это превратилось в одержимость. У Джоша были причины ударить меня, я без остановки говорила о призраках». В качестве доказательства паранормальной активности Кейтлин вспомнила случай, когда сидевший на полу ребенок вдруг оказался в кроватке.

В подвале они нашли баночку из-под детского крема, заполненную волосами и бумажками с неизвестными именами, а старший из детей якобы видел фигуру умершего в доме мужчины. «Я думала, что погибший человек как-то влияет на мужа, потому что он делал необычные для себя вещи», – заключила миссис Гриспи. Доктор Фил предположил, что Джош проводил в подвале много времени из-за заначки наркотиков, но Кейтлин не верила и сводила разговор к сверхъестественному. Возможно, пара заранее договорилась о странном оправдании, но не добилась нужного эффекта: после шоу зрители остались в недоумении и еще больше пожалели жену, которая до сих пор находилась под влиянием абьюзера.

В 2017-м она все же изменила показания и призналась, что врала ради Джоша: «Я пыталась вытащить мужа из тюрьмы, потому что боялась его, мне промыли мозги. Он лгун и фальшивка. Он выставляет себя невинным парнем, но не является таковым». Гриспи остался один, но не отчаялся даже после тюремного срока и попытался возобновить карьеру. В 2019-м он вышел на свободу и анонсировал возвращение в октагон в рамках ивента NEF 42: Симфония разрушения 8 февраля 2020-го. Один из совладельцев промоушна и адвокат Ник ди Сальво заявил, что бой Флюка с Брюсом Боингтоном станет крупнейшим в истории организации, но вызвал только возмущение: правозащитники и активисты не хотели, чтобы Гриспи реабилитировался через несколько лет после страшного преступления. Некоторые эксперты связали неадекватное поведение с типичными для бойцов и футболистов травмами головы – одновременно с Джошем энцефалопатия довела до убийства тайт-энда «Пэтриотс» Аарона Эрнандеса. В таком случае камбэк лишь усугубил бы заболевание Гриспи.

Возможно, общественное мнение заставило Ди Сальво пересмотреть риски – в январе боссы NEF лаконично объявили, что Джош снялся с боя из-за непредвиденных юридических проволочек, а против Боингтона вышел Мэнни Бермудес. Гриспи отсидел срок, но даже раскаяние и статус свободного человека не изменили его прошлого: выходка с питбулем, паранойя и насилие обеспечили Флюку место в списке самых безумных бойцов MMA.

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