Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов – лучший боец MMA по версии авторитетного портала Sherdog.

В воскресенье 9 февраля прошлый лидер рейтинга Джон Джонс защитил пояс полутяжелого веса в поединке с Домиником Рейесом, но судейство оставило большие вопросы, в том числе у Дэйны Уайта, главы UFC. Боец выигрывает все менее уверенно, а российский спортсмен выглядит неуязвимым, отмечает источник. В общем рейтинге UFC Хабиб уступает Джонсу, но победа над Фергюсоном в апреле может принести ему лидерство и там.

«Рейтинги меняются, наша задача – оставаться на первых позициях», – прокомментировал триумф сына Абдулманап Нурмагомедов в инстаграме.

Хабиб подерется с Фергюсоном 18 апреля в Лас-Вегасе.

Тони занимает в рейтинге Sherdog девятое место.

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