Глава бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов и боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поспорили, что Александр не будет употреблять алкоголь на протяжении года, то есть до 11 февраля 2021-го.

Если Емельяненко сорвется, то отдаст Висмурадову один из автомобилей, подаренных ему Рамзаном Кадыровым. Ранее Кадыров вручил Александру два «Мерседеса»: один в качестве поощрения за бои, другой – на день рождения.

«Сегодня в Грозный прибыл наш друг, боец ММА Александр Емельяненко. В БК «Ахмат» он будет проходить подготовку к своему следующему поединку. По инициативе Александра мы заключили пари: он обещал мне, что откажется от алкоголя как минимум на год. В случае нарушения договора добавил – отдаст свой автомобиль. Все мы знаем, что Александр человек слова, и уверены, что он сдержит данное обещание.

А мы надеемся, что Емельяненко вернет былую форму, которую набрал в нашем клубе ранее, и продолжит радовать болельщиков яркими выступлениями», – написал Висмурадов в инстаграме и прикрепил видео, где они с Емельяненко заключают пари.

Ранее Емельяненко был задержан в Анапе из-за пьяного дебоша и помещен под арест на семь суток.

Позже Александр признался, что его задержали за распитие вина и за то, что он исполнял песню группы «Сектор газа».

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