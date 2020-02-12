Бывший чемпион UFC Би Джей Пенн попал в ДТП на Гавайях.

По информации Big Island Now, инцидент произошел 7 февраля в городе Хило. 41-летний Пенн потерял контроль над управлением автомобилем, и тот перевернулся. Бойца доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.

В медицинском учреждении у Пенна взяли кровь на анализ, и полиция начала расследование в связи с аварией. Возможно, в крови экс-чемпиона нашли следы алкоголя или наркотиков.

Статистика Пенна в MMA – 16 побед, две ничьих и 14 поражений.

Пенн был чемпионом UFC в легком и полусреднем весе. В 2015 году спортсмена включили в Зал славы UFC.

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