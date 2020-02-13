Российский боец UFC Петр Ян дал прогноз на возможный реванш между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«В первом поединке никому не отдавал предпочтение. Понимал, что выиграет Хабиб. Сейчас идет шумиха по поводу реванша, в реванше есть шансы у Конора. Не думаю, что реванш состоится, Хабиб не хочет этого», – цитирует 27-летнего Яна «Матч ТВ».

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года, Хабиб победил удушающим приемом.

Хабиб проведет следующий поединок 18 апреля 2020 года против американца Тони Фергюсона.

Статистика Яна в смешанных единоборствах – 14 побед и одно поражение.

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