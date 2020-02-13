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«Будем выбивать алкоголь из него». Исмаилов подогрел атмосферу перед боем с Емельяненко
Исмаилов назвал Емельяненко-младшего своим лучшим соперником, но посоветовал не выходить на бой подвыпившим.
Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что в предстоящем поединке с Александром Емельяненко будет выбивать из него алкоголь, если тяжеловес появится в октагоне в нетрезвом виде.
«Емельяненко – мой лучший соперник не только в клетке, но и за ее пределами. Мы с ним можем пошуметь, он самый правильный персонаж для этого, он понимает юмор и сам может сострить. Если Емельяненко выйдет в клетку подвыпивший, будем выбивать алкоголь из него», – приводит слова Исмаилова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу АСА.
- Ранее Емельяненко был задержан в Анапе из-за пьяного дебоша и помещен под арест на семь суток.
- Александр признался, что его задержали за распитие вина и за то, что он исполнял песню группы «Сектор газа».
- Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене».
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