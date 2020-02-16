На ивенте UFC Fight Night 167 в американском Рио-Ранчо случился потрясающий нокаут. В главном событии вечера в полутяжелом весе встречались Ян Блахович и Кори Андерсон.

На четвертой минуте первого раунда Андерсон ударил соперника правым лоу-киком, но пропустил мощный ответ. Блахович отлично попал справа в челюсть. Американец рухнул на канвас, и Ян добил его кулаком по голове. Арбитр остановил бой и зафиксировал досрочную победу поляка.

Ранее файтеры встречались в сентябре 2015 года на UFC 191, и тогда единогласным решением победил Кори Андерсон.

Бой Блаховича с американцем UFC признал лучшим выступлением ивента.

Боец по прозвищу Моряк жесточайше нокаутировал соперника на шоу Амирана Сардарова

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке