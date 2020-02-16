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Мощный нокаут из UFC – Блахович прописал американцу в челюсть и добавил лежачему кулаком в голову
Тестостероновое видео.
На ивенте UFC Fight Night 167 в американском Рио-Ранчо случился потрясающий нокаут. В главном событии вечера в полутяжелом весе встречались Ян Блахович и Кори Андерсон.
На четвертой минуте первого раунда Андерсон ударил соперника правым лоу-киком, но пропустил мощный ответ. Блахович отлично попал справа в челюсть. Американец рухнул на канвас, и Ян добил его кулаком по голове. Арбитр остановил бой и зафиксировал досрочную победу поляка.
- Ранее файтеры встречались в сентябре 2015 года на UFC 191, и тогда единогласным решением победил Кори Андерсон.
- Бой Блаховича с американцем UFC признал лучшим выступлением ивента.
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