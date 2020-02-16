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Емельяненко-младший подарил пояс за победу над Кокляевым Кадырову. Он обещал отдать трофей дочери

Емельяненко-младший подарил пояс за победу над Кокляевым Кадырову. Он обещал отдать трофей дочери
Eurosport

57 мин. назад

А как же ребенок, Александр?

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко подарил чемпионский пояс телеканала РЕН ТВ главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

На одной из тренировок в Грозном Емельяненко-младший передал трофей президенту бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову. Тот обещал отдать его Кадырову.

«Подарок Рамзану. Пояс, который я выиграл в бою!» – написал в инстаграме брат Федора.

  • Александр завоевал чемпионский титул канала РЕН ТВ в поединке со стронгменом Михаилом Кокляевым. Он отправил соперника в нокаут в первом раунде.
  • После победы над Кокляевым Емельяненко заявлял, что подарит пояс 12-летней дочери Полине.
  • Следующий бой 38-летний файтер проведет 3 апреля в Москве против Магомеда Исмаилова.

Емельяненко поспорил с главой БК «Ахмат», что не будет пить на протяжении года

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