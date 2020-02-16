Боец смешанного стиля Александр Емельяненко подарил чемпионский пояс телеканала РЕН ТВ главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

На одной из тренировок в Грозном Емельяненко-младший передал трофей президенту бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову. Тот обещал отдать его Кадырову.

«Подарок Рамзану. Пояс, который я выиграл в бою!» – написал в инстаграме брат Федора.

Александр завоевал чемпионский титул канала РЕН ТВ в поединке со стронгменом Михаилом Кокляевым. Он отправил соперника в нокаут в первом раунде.

После победы над Кокляевым Емельяненко заявлял, что подарит пояс 12-летней дочери Полине.

Следующий бой 38-летний файтер проведет 3 апреля в Москве против Магомеда Исмаилова.

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