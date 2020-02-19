Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал возможный поединок против бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.

«Сегодня на тренировке в ходе пробежки по улицам Грозного наткнулись [с Емельяненко] случайно друг на друга и сразу начали разбираться. Причем так, что искры летели, и дымилась земля.

Травм он пока не получил, хотя был очень близок к этому, но скоро встретимся уже на ринге, и там уже посмотрим, кто кого. Одно дело – говорить при включенных видеокамерах, как это любит делать Александр, и совсем другое – боксировать так, чтобы сопернику казалось, что рядом рвутся бомбы.

Уже совсем скоро вы увидите бой века!» – написал Кадыров в инстаграме.

«Я, короче, забрал его этого самого Емельяненко, Александра, – добавил Рамзан на видео. – Так что он сейчас у меня, я ему покажу, как себя вести в ринге. Так что давай. В телефоне это все там, знаешь, говорить легко, а на самом деле я тебе покажу, когда мы выйдем с тобой…

– Так по мне попасть еще надо, – заявил Емельяненко.

– Ха-ха-ха. Так что увидимся в ринге.

Лидера Чеченской республики на камеру смартфона снимал глава бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.

18 февраля Александр Емельяненко в инстаграме заявил, что проведет спарринг-поединок с Кадыровым в Грозном.

38-летний боец ММА 3 апреля будет драться с Магомедом Исмаиловым на ивенте ACA 107 в Москве.

«Должны определить, кто из нас чемпион». Емельяненко-младший проведет бой против Кадырова

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