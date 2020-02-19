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«Покажу ему, как вести себя в ринге, скоро – бой века». Рамзан пригрозил Емельяненко поединком
Непонятно, идет ли речь о настоящем бое или всего лишь спарринге.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал возможный поединок против бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.
«Сегодня на тренировке в ходе пробежки по улицам Грозного наткнулись [с Емельяненко] случайно друг на друга и сразу начали разбираться. Причем так, что искры летели, и дымилась земля.
Травм он пока не получил, хотя был очень близок к этому, но скоро встретимся уже на ринге, и там уже посмотрим, кто кого. Одно дело – говорить при включенных видеокамерах, как это любит делать Александр, и совсем другое – боксировать так, чтобы сопернику казалось, что рядом рвутся бомбы.
Уже совсем скоро вы увидите бой века!» – написал Кадыров в инстаграме.
«Я, короче, забрал его этого самого Емельяненко, Александра, – добавил Рамзан на видео. – Так что он сейчас у меня, я ему покажу, как себя вести в ринге. Так что давай. В телефоне это все там, знаешь, говорить легко, а на самом деле я тебе покажу, когда мы выйдем с тобой…
– Так по мне попасть еще надо, – заявил Емельяненко.
– Ха-ха-ха. Так что увидимся в ринге.
Лидера Чеченской республики на камеру смартфона снимал глава бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.
- 18 февраля Александр Емельяненко в инстаграме заявил, что проведет спарринг-поединок с Кадыровым в Грозном.
- 38-летний боец ММА 3 апреля будет драться с Магомедом Исмаиловым на ивенте ACA 107 в Москве.
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