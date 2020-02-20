Отсидевший 14 лет за убийство боец MMA Максим Новоселов рассказал, как вместо него на чемпионат мира по самбо поехал Федор Емельяненко.

«Я готовился всю жизнь и на одном из этапов жизни попал на чемпионат Европы. Стал первым, выиграл. Трудно мне это далось, конечно, то есть у меня был отбор. Надо было изначально выиграть чемпионат города, чемпионат области, чемпионат округа, чемпионат России. На момент участия в чемпионате Европы я сломал руку. И стал вторым. Первым стал Федор Емельяненко. Федор поехал на чемпионат мира, а я на чемпионат Европы. Вот так вот распределились места у нас.

Благодаря Федору Емельяненко многие люди просто узнали про самбо. То есть узнали, что это самбист из России, который побеждает на всех крупнейших чемпионатах. Несмотря на его неудачи и удачи в карьере, Федор – именно тот человек, который показал, что он представитель самбо и что благодаря самбо он побеждает лучших бойцов планеты.

Федор – тот человек, кто за счет боев и внимания к себе рассказывал про самбо. А есть парни, которые просто ездят на соревнования, на различные континенты и побеждают и также вносят свой вклад. Просто, может, их меньше знают, но в мире самбо они известны», – цитирует Новоселова РЕН-ТВ.

Новоселов должен был провести поединок с Вячеславом Дациком, но бой не состоялся из-за травмы Дацика.

Статистика Новоселова в MMA – 11-9.

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